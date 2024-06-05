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Ехавший на большой скорости танк ВСУ вспыхнул после удара "Ланцета"

Операторы "Ланцетов" продолжают охоту на тяжелую бронетехнику формирований киевского режима. Причем, точно поражаются не только неподвижные, замаскированные вражеские танки, но и движущиеся на достаточно большой скорости.

Так, на одном из участков линии боевого соприкосновения был замечен Т-64БВ. Он мчался по грунтовой дороге, оставляя длинный пылевой след. Летающий "камикадзе" врезался в кормовую часть башни.

Несколько мгновений ничего не происходило, но потом из люка стали бить языки пламени. Это загорелись находящиеся внутри пороховые заряды. Какое-то время "шестьдесят четвертый" продолжал движение, затем остановился, и, судя по всему, никому из трех членов экипажа не удалось выбраться наружу.

По различным подсчетам, ВСУ потеряли большую часть из имевшихся в подразделениях Т-64 различных модификаций. Всего, по разным данным, было уничтожено около четырех сотен единиц такой техники.

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