Названо условие участия армии Ливана в войне против Израиля

Ливан начнет войну с Израилем в том случае, если будет проявлена агрессия к гражданскому населению, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что такое возможно, если Израиль будет вести боевые действия в той форме, в которой ведет войну против ХАМАС.

Если Израиль будет вести войну в той форме, как против ХАМАС, фактически уничтожая мирное население и огромное количество детей из Палестины, и если подобное произойдет на земле Ливана, это будет воспринято как война против ливанского народа. Тогда ливанская армия может выступить против Израиля, потому что это будет рассматриваться как агрессия против Бейрута, — пояснил Перенджиев.



Политолог уточнил, что Израиль в 2006 году уже проводил военную операцию против «Хезболлы», но цели не были достигнуты. Он добавил, что ливанская армия по сравнению с израильской недостаточно сильна. В связи с этим Бейрут хотел бы уклониться от возможного военного конфликта, уверен Перенджиев.

Бейрут хотел бы всячески уклониться от этого военного конфликта, но само население Ливана может подняться против Израиля. Под давлением населения официальный Бейрут может вступить в боевые действия, но, конечно, у них нет таких сил, чтобы воевать с Израилем, — заключил эксперт.

Серия лесных пожаров ранее вспыхнула на севере Израиля в результате ракетных ударов со стороны ливанской группировки «Хезболла». Пострадали шесть мирных жителей. Несколько домов загорелись в городе Кирьят-Шмона. Возгорания зафиксированы в районе Галилеи, граничащей с Ливаном, что спровоцировало перекрытие ключевых дорог.