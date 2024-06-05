Россия уничтожит аэродромы США в случае атаки с использованием американских бомбардировщиков F-15, являющихся носителями ядерного оружия. Об этом заявил бывший советник Пентагона, подполковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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«Для поддержки наших войск на Украине нам придется применять большое количество авиации. Если русские увидят, как множество таких вот F-15 летит в их сторону, им, вероятно, придется ударить по всем нашим аэродромам», — заявил Макгрегор.



Бывший советник Пентагона добавил, что F-15 — «отличная машина, прекрасный бомбардировщик, и россияне знают, что он может быть носителем ядерного оружия».

По словам Макгрегора, Россия может произвести ответную атаку на американские аэродромы с помощью тактических ядерных боеголовок.

Экс-советник напомнил, что «у русских есть также закаленная в боях армия», в то время как у США «такого опыта нет».

Ранее Макгрегор заявил, что США не готовы к ядерному конфликту с Россией. Это, по его мнению, делает особенно безрассудной американскую политику по украинскому конфликту.