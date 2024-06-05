Германия должна принять меры, чтобы к 2029 году быть в состоянии готовности к возможной войне. С таким утверждением выступил министр обороны страны Борис Писториус.

"Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение - кадры, техника и финансы", - приводит его слова издание Focus.



При этом Писториус выразил уверенность в том, что непременным условием для повышения боеспособности армии ФРГ является возвращение в стране воинской повинности.

Министр утверждал, что Россия "давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться". Он выступил за продолжение оказания военной помощи Киеву.

"Должно быть ясно, что российская победа обойдется нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины", - заявил Писториус.



Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется €28 млрд. В бюджете на 2924 год на эти цели заложено более €7 млрд.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не повлияет на решимость РФ реализовать цели специальной военной операции.