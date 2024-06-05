Вице-адмирал США оценил потенциал ВМФ России

Российский военно-морской флот обладает очень грозным потенциалом, заявил командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши на конференции участников крупнейших на Балтике морских маневров НАТО Baltops-2024.

«Россия продолжает обладать значительными силами на море. Данный потенциал позволяет ей реализовать стратегию A2/AD», — цитирует его ТАСС.



Уточняется, что стратегия подразумевает сдерживание потенциального противника, ограничивая доступ и манёвры в определённых точках.

Ранее глава северного командования Пентагона (NORTHCOM) Грегори Гийо отметил, что имеющиеся в США планы по строительству ледокольного флота не позволяют преодолеть многократное отставание от России.