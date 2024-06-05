Военно-морской флот России обладает достаточно грозным потенциалом. С таким признанием выступил в Клайпеде, где проходит координационная конференция участников крупнейших на Балтике морских маневров НАТО Baltops-2024, командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши, под командованием которого проходят маневры.

"Россия продолжает обладать значительными силами на море. Данный потенциал позволяет ей реализовать стратегию A2/AD ", - сказал он журналистам.



Эта стратегия предусматривает сдерживание вероятного противника с ограничением и воспрещением доступа и маневра в определенных районах.

"Мы хорошо знаем, что происходит в Черном море, и готовы к защите от этих угроз, если они возникнут в Балтийском море", - утверждал вице-адмирал.



Около 4 тыс. военнослужащих стран НАТО на более чем 30 военных кораблях находятся в порту Клайпеда для участия в крупнейших на Балтике морских учениях Baltops. В общей сложности в них задействованы 9 тыс. военнослужащих, около 50 кораблей и около 80 военных самолетов из 21 страны НАТО. Активная часть учений начнется 7 июня.