Боевики формирований киевского режима в районе населенного пункта Ингулец (Херсонская область) свезли в заброшенное строение большое количество различных боеприпасов.

Российская разведка установила точные координаты объекта, по которому, как сообщается, был нанесен удар из реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган". Точные попадания вызвали пожар - в небо стало подниматься черное облако. Через некоторое время раздался мощный взрыв, и образовался огненный "гриб" диаметром и высотой в несколько десятков метров.

Украинские пропагандистские источники, как обычно, стали утверждать, что в этом здании, находившемся в неприметном, расположенном вдали от жилых домов месте, якобы, раздавалась "гуманитарная помощь". Насколько опасной она была, можно понять, посмотрев размещенный в социальных сетях видеоматериал.

ВС России уничтожили склады с оружием и техникой «Иностранного легиона»

Ранее уже демонстрировалось уничтожение командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, а также базы дронов "Баба-Яга" вместе с операторами.