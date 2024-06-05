Комбат разгромленного батальона обещал победу ВСУ перед ударом ВС России

Командир элитного батальона операторов дронов ВСУ «Птахи Мадяра» Роберт Бровди незадолго до удара ВС России записал видео, на котором обещал «скорую победу» украинской армии, передает MK.RU. Последнее обращение военного было записано в селе Липцы Харьковской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как пишет издание, Бровди также адресовал российским бойцам угрозы. Однако вскоре после записи этого ролика главу «Птахи Мадяра» и отряд настиг авиационный удар ВС РФ. Судьба Бровди остается неизвестной, после атаки ВС РФ он больше не выходил на связь.

Накануне военный корреспондент Александр Коц рассказал, что подразделение «Птахи Мадяра» потеряло большое количество ценных специалистов. В том числе, инструкторов и наемников из стран НАТО, сказал журналист. Министерство обороны также не комментировало эти сведения.

Под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Ранее Минобороны показало видео работы российских штурмовиков Су-25. Они поразили позиции Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». На кадрах, сделанных и из кабины пилотов и с помощью дронов, видно, что бойцы быстро достигают цели, выпуская ракеты по противнику. Судя по видео, штурмовики нанесли около десяти точечных ударов по ВСУ.