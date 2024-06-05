В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

Россия прилагает все усилия к завершению украинского конфликта, но предметно говорить о сроках пока рано, считает депутат Госдумы Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал слова замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апты Алаудинова.

«Прогнозы есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО, и со стороны США. Конечно, хотелось бы, чтобы все закончилось. По нашим расчетам, у России успех по всем направлениям. Но предметно говорить о том, что в 2024 году все закончится, еще рано. Давайте подождем», — предложил политик.



Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апты Алаудинов заявил, что украинский конфликт может завершиться уже в 2024 году.

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Алаудинов также подчеркнул, что российские военные смогут уничтожить новые силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).