Российская группировка войск «Днепр» за минувшие сутки нанесла поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Степногорск и Пятихатки Запорожской области, а также Новокаиры Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

За сутки ВСУ потеряли до 40 военных, две бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, две самоходные артиллерийские установки — «Акация» и «Гвоздика», а также установку залпового огня БМ-21 «Град».

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что стратегия президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского защищать каждый метр позволяет России все сильнее истощать украинскую армию. Он отметил, что власти Украины жертвуют огромным количеством солдат и техники, защищая позиции, которые невозможно удержать.

Ранее Белоусов озвучил потери ВСУ в мае.