Российские войска уничтожили склады с оружием и техникой группировки ВСУ "Хортица" и наемников "Иностранного легиона". Об этом заявило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона"", - говорится в сводке ведомства.



Помимо этого, добавили в Минобороны, войска РФ поразили место хранения безэкипажных катеров, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 118 районах.

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5 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку украинских войск провести "победоносную операцию" под Волчанском в Харьковской области. По его словам, оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.