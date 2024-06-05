В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

В ответ на поставки Нидерландами самолетов Украине и разрешение наносить ими удары по территории России возможен ответ в виде атаки на одно стратегическое место в европейской стране. Подобный удар допустил член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, его слова приводит «Царьград».

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Он указал, что в Нидерландах размещено производство компании ASML, где собирают литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности, заявив, что это — единственное подобное производство в мире.

«Это место, за которое можно всех держать. И крыша там очень слабая», — добавил Безруков, назвав производство «законной целью» из-за использования чипов в военной технике.



Ранее министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот заявил, что Нидерланды не будут против, если Украина решит использовать переданные истребители F-16 над территорией России.

Сами самолеты планируют начать отправлять Украине этой осенью.