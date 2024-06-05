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Полковник назвал горячие точки на харьковском направлении

На харьковском направлении есть как минимум две горячие точки, на которых пытаются закрепиться российские военные. Расклад в зоне специальной военной операции (СВО) описал полковник запаса Геннадий Алехин, передает «Царьград».

Полковник назвал горячие точки на харьковском направлении
© РИА Новости

Военный эксперт объяснил, что сначала нужно пройти разведку боем, затем следует закрепиться на рубежах. Алехин уточнил, что обычно это занимает много времени. Сейчас такие задачи выполняются как минимум в двух населенных пунктах — Липцы и Волчанск.

«В Волчанске на данный момент идут жестокие упорные бои. Буквально каждый более-менее значимый объект, любое промышленное предприятие или какая-то застройка [по несколько раз] переходит из рук в руки в течение всего дня. Конечно, противник подтянул туда резервы. И на Липецкий участок подтянул резервы», — рассказывает Алехин.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объяснил, почему продвижение российских войск на харьковском направлении замедлилось. По его словам, это произошло из-за того, что Вооруженные силы Украины подтянули резервы к Харьковской области.

Военные новости
Геннадий Алехин
Виталий Ганчев