Названы возможные провокации против России перед саммитом в Швейцарии

Запад может устроить провокации против России в преддверии саммита по украинскому кризису в Швейцарии, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru эксперт допустил, что могут быть террористические акты, попытки нанести удары по Белгородской и Курской области. При этом он усомнился, что НАТО решится на массированную атаку по российским территориям.

Массированный удар по территории России средствами НАТО — это объявление Третьей мировой войны. Буквально через долю секунды в их сторону полетит такое же количество, даже больше. Но я допускаю, что могут быть террористические акты: попытки поразить Белгородскую, Курскую области, возможны провокации на Западной Украине со стороны балтийских государств, — пояснил Матвийчук.



Украина ранее пригласила представителей Китая на швейцарский саммит по «формуле мира» от президента страны Владимира Зеленского после того, как КНР отказалась в нем участвовать из-за отсутствия России. МИД Украины опубликовал заявление, в котором призвал все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, работать вместе.

В Швейцарии призвали пригласить Россию на саммит по Украине

В крупнейшей партии Швейцарии «Демократический союз центра» до этого заявили, что Россия должна быть приглашена к участию в июньских переговорах по Украине, которые пройдут в Бюргенштоке. В своем заявлении UDC призывает власти страны пригласить Москву на встречу, чтобы она не превратилось «в одностороннюю конференцию по пропаганде и вооружению».