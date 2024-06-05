Раненый российский солдат уничтожил вражеский танк Т-64 во время контрнаступление ВСУ. Сообщается, что за свой подвиг он получил «Орден мужества».

«Солдат ВС РФ с осколочным ранением колена в одиночку уничтожил модернизированный танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ», — сообщили в telegram-канале Mash.



Отмечается, что солдат ударил по танку из РШГ(реактивная штурмовая граната (гранатомет) — прим. URA.RU).

Названо слабое место танка Abrams

Ранее сообщалось, что один из российских бойцов с позывным «Адлер» спасся от атаки дронов ВСУ притворившись мертвым. По его словам, дроны не стали сбрасывать снаряды, а лишь покружили и улетели.