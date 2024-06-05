Названа причина массового выхода кораблей НАТО в Балтийское море

В среду в Балтийском море стартуют крупные учения НАТО BALTOPS 24. Об этом рассказала пресс-служба минобороны Литвы.

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Известно, что для участия в маневрах в порт литовской Клайпеды прибудут свыше 30 натовских судов и свыше 4 тысяч военнослужащих альянса. При этом итоговое число натовских военных, привлеченных к учениям, может составить почти 9 тысяч человек, а совокупное количество задействованных кораблей - более 50.

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Отмечается, что на предстоящих учениях натовцы намерены отработать широкий спектр военно-морских операций, среди которых - морское десантирование, использование морских дронов, деятельность ПВО, противолодочное противодействие и т.д. Кроме того, это будут первые военные маневры НАТО, в которых примет участие Швеция, недавно вступившая в натовский блок.