Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что Вооруженные силы России ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по зданию в районе города Изюма в Харьковской области, где располагался пункт временной дислокации украинских войск. Согласно его сведениям, там находились старшие офицеры ВСУ. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, во время прилета в пункте временной дислокации ВСУ находились по меньшей мере 50 украинских военнослужащих. На опубликованных кадрах можно заметить, что многоэтажное здание стоит посреди леса. После прилета виден мощный взрыв, над местом удара поднялся столб серого дыма.

Ранее СМИ сообщали, что из-за активности украинских беспилотников в Донецке появилась «дорога смерти». На ней противник целенаправленно бьет по гражданским. Речь идет о Бирюзовой улице, соединяющий Петровский и Кировский районы города.

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До этого Минобороны России сообщило, что расчет гаубицы «Мста-Б» ударил по заминированному опорному пункту украинских войск в Харьковской области. Позиции противника вычислили при помощи БПЛА. Это позволило российской армии продвинуться на данном направлении.