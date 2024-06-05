Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Снайперы группировки войск "Днепр ее дали противнику провести ротацию на Ореховском направлении.

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По противнику работала снайперская тройка из отдельного разведывательного батальона 19-й гвардейской мотострелковой дивизии, состоящая из снайпера, корректировщика и прикрывающего. Военнослужащие уничтожили двух боевиков ВСУ, не дав противнику заменить личный состав на позициях в районе Орехова, сообщает Минобороны РФ.

По словам снайпера с позывным "Волк", в рядах ВСУ применяются психотропные вещества.

"Бывают такие моменты, что противник выходит из своих блиндажей в полный рост, но мы за это его сразу наказываем. Да, находили у них такие токсичные таблетки какие-то… Факт применения психотропных веществ противником был замечен неоднократно", - заявил военный.



Напомним, накануне стало известно, что один российский снайпер с винтовкой "Возмездие" .338LM за шесть дней поразил 35 целей, включая десант Bradley.