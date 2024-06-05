Украинцев будут поощрять за наводки на уклонистов

На Украине будут платить за наводки на дезертиров и уклонистов, заявила в интервью украинскому изданию ТСН адвокат Катерина Онищенко. Юрист прокомментировала разработку законопроекта об украинской военной полиции.

Инициатива, в частности, предусматривает сотрудничество с гражданами на договорных началах в вопросе выявления нарушений. Речь идет о материальном и моральном поощрении. Военной полиции также разрешат проникать в жилища украинцев с уведомлением прокуратуры.

Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира, — объяснила адвокат.



Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от военной службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь штрафы назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальное взыскание оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату штрафа.

На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

Военэксперт Василий Дандыкин считает, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.