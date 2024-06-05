TWZ: ТОС-3 сочетает в себе лучшие качества "Солнцепека" и "Тосочки"
Новая российская тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", впервые продемонстрированная публично на военном празднике в Саратовской области, унаследовала многое от предшественниц, но при этом впитала и опыт специальной операции на Украине. Вполне вероятно, что мы вскоре увидим "Дракона" на поле боя, пишет The War Zone.
Новая машина, до сиз пор известная лишь по рисункам, была представлена на выставке боевой техники 1-й бригады РХБЗ, устроенной в честь 45-летия соединения. Гусеничным шасси ТОС-3 напоминает "Буратино" и "Солнцепеки", компактным модульным пакетом реактивных снарядов - колесную ТОС-2 "Тосочка". О новейшем боевом опыте напоминают решетчатые противокумулятивные экраны, прикрывающие верхнюю часть машины.
ТОС-1 вооружен 30 реактивными снарядами, ТОС-1А - 24, ТОС-2 - 18. У "Дракона" - 15 направляющих для запуска. Снижение боекомплекта - ответ на реалии современного боя, в котором нет времени для долгого ведения огня. Два-четыре выстрела и надо менять позицию, уходя из-под ответного удара артиллерии и дронов.
Тяжелые самоходные огнеметы традиционно находятся на вооружении войск РХБЗ, хотя к огнеметам относятся лишь номинально. Фактически это реактивные системы, использующие боеприпасы объемного взрыва. Их снаряды создают над целью облако взрывчатого аэрозоля, которое детонирует одномоментно. При этом выжигается атмосферный кислород и скачок давления усиливает ударную волну.
Особенно эффективны ТОС против укреплений, поскольку стены аэрозольному облаку не преграда. Высокие углы обстрела позволяют использовать огнеметы в городской застройке.
ТОС-2 получил реактивные снаряды с дальностью полета до 15 километров - вдвое больше, чем у ТОС-1/1А. О боеприпасах "Дракона" пока не сообщается, но можно предположить, что при меньшем их числе они содержат больше топлива, чтобы стрелять еще дальше, чем "Тосочка".