TWZ: ТОС-3 сочетает в себе лучшие качества "Солнцепека" и "Тосочки"

Новая российская тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", впервые продемонстрированная публично на военном празднике в Саратовской области, унаследовала многое от предшественниц, но при этом впитала и опыт специальной операции на Украине. Вполне вероятно, что мы вскоре увидим "Дракона" на поле боя, пишет The War Zone.

© Российская Газета

Новая машина, до сиз пор известная лишь по рисункам, была представлена на выставке боевой техники 1-й бригады РХБЗ, устроенной в честь 45-летия соединения. Гусеничным шасси ТОС-3 напоминает "Буратино" и "Солнцепеки", компактным модульным пакетом реактивных снарядов - колесную ТОС-2 "Тосочка". О новейшем боевом опыте напоминают решетчатые противокумулятивные экраны, прикрывающие верхнюю часть машины.

ТОС-1 вооружен 30 реактивными снарядами, ТОС-1А - 24, ТОС-2 - 18. У "Дракона" - 15 направляющих для запуска. Снижение боекомплекта - ответ на реалии современного боя, в котором нет времени для долгого ведения огня. Два-четыре выстрела и надо менять позицию, уходя из-под ответного удара артиллерии и дронов.

Тяжелые самоходные огнеметы традиционно находятся на вооружении войск РХБЗ, хотя к огнеметам относятся лишь номинально. Фактически это реактивные системы, использующие боеприпасы объемного взрыва. Их снаряды создают над целью облако взрывчатого аэрозоля, которое детонирует одномоментно. При этом выжигается атмосферный кислород и скачок давления усиливает ударную волну.

Особенно эффективны ТОС против укреплений, поскольку стены аэрозольному облаку не преграда. Высокие углы обстрела позволяют использовать огнеметы в городской застройке.

ТОС-2 получил реактивные снаряды с дальностью полета до 15 километров - вдвое больше, чем у ТОС-1/1А. О боеприпасах "Дракона" пока не сообщается, но можно предположить, что при меньшем их числе они содержат больше топлива, чтобы стрелять еще дальше, чем "Тосочка".