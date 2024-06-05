Немецкий генерал обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Решение Запада разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием привело к эскалации конфликта и потенциально серьезному ответу Москвы. Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер.

"Произошел переход на новую ступень эскалации конфликта. И я вижу на горизонте дальнейшие ступени обострения ситуации, которые могут произойти. Они были обозначены и уже обсуждаются", — заявил он.



По словам генерала, отправка военных инструкторов НАТО на Украину или использование западных систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории России "может вызвать серьезный ответ Москвы".

В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

4 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что в украинском конфликте более нет ограничений и началась его эскалация. Заявление последовало после того, как целый ряд западных стран сняли ограничения по ударам своим оружием по территории России.

При этом, в отличие от представителей Украины, в странах НАТО в настоящий момент не видят причин для эскалации конфликта. Об этом, в частности, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что решение о предоставлении соответствующего разрешения ВСУ принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.