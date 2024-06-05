На Украине будут платить за доносы на уклонистов

Адвокат Катерина Анищенко заявила, что новый украинский законопроект о военной полиции легализует плату за доносы на уклонистов. Об этом она рассказала украинским СМИ.

Законопроект о военной полиции в июне 2024 года внесли в Верховную раду. Документ получил заключение комитета по правоохранительной деятельности, но первое чтение еще не состоялось.

Военная полиция представляет собой военное формирование с правоохранительными функциями. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что военная полиция должна усилить военную дисциплину, а также боевую и мобилизационную готовность ВСУ.

На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

Военная полиция может заниматься поддержанием правопорядка в воинских частях и на военных объектах, патрулировать гарнизоны, прилегающие к ним населенные пункты, территории военных городков, а также разыскивать и задерживать военнослужащих.

По словам Анищенко, закон, среди прочего, предполагает создание «партизанской сети», участники которой будут сообщать полицейским об уклонистах. Девятая статья законопроекта содержит такую норму: «Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений».

Анищенко заявила, что военные хотят поощрять гражданских за предоставление информации о нарушителях, дезертирах и уклонистах. Адвокат добавила, что военным полицейским также хотят дать право проникать в жилища нарушителей закона. По ее словам, речь может идти и о квартирах уклонистов.