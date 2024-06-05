Робота-сапера "Шмель" доработали для работ в сложных радиоусловиях

Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" доработали конструкцию робота-сапера "Шмель". Он теперь сможет действовать в сложных радиоусловиях.

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Во время испытаний в Донбассе "Шмель" работал со сбоями связи из-за РЭБ, сообщил заместитель гендиректора холдинга по продвижению гражданской продукции Александр Дерновой, пишет ТАСС. Конструкцию усовершенствовали. В феврале испытания прошли уже без сбоев.

Теперь робот-сапер МГР-4 "Шмель" может действовать при радиопомехах и в труднопроходимых местах. А чтобы связь машины и пульта управления в сложной радиочастотной обстановке эфира была устойчивой, ввели дополнительный резервный канал. Кроме того, использовали новые варианты гидромоторов передвижения и насоса привода молоткового вала. Все это повысило проходимость робота-сапера.

МГР-4 "Шмель" - модернизация роботизированного комплекса разминирования. Создан на базе минипогрузчика Ant-1000. Оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом. МГР-4 может обезвреживать любые противопехотные мины, боевые элементы кассетных боеприпасов, некоторые типы снарядов.