На «Азовстали» задержали последнего бойца ВСУ

Российские военнослужащие задержали последнего скрывавшегося на «Азовстали» украинского военного, который обосновался в подземных переходах под заводом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Дмитрий Стешин.

© РИА Новости

По словам военкора, украинский военный питался крысами и пил техническую воду. На фото, которыми он сопроводил запись, видно, что мужчина очень худой.

«Похудел бывший бодибилдер. Непонятно его упорство», - заметил Дмитрий Стешин, не приведя никаких иных подробностей задержания.



24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ходе спецоперации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были заблокированы украинские националисты.

Пушилин раскрыл, что появится на месте «Азовстали» в Мариуполе

По данным Минобороны, с 16 мая 2022 года в плен сдались 2439 украинских военных и бойцов нацбатальона «Азов»*. 20 мая того же года оружие сложили последние 531 человек, и президенту России министром бороны было доложено о «полном освобождении «Азовстали».

* Террористическая организация, запрещена в России.