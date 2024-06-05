Крупный схрон с оружием, созданный 10 лет назад, нашли в ДНР

Сотрудники ФСБ и военной контрразведки обнаружили в Артемовском районе ДНР схрон с боеприпасами, подготовленный Украиной еще в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

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Силовики нашли в схроне почти 200 пистолетов, 20 автоматов и около 20 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. В ФСБ выяснили, что схрон был организован правоохранительными органами Украины.

По данным спецслужбы, в 2014-м с местного склада полиции незаконно вывезли вооружение и боеприпасы, чтобы затем передать их «украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса». После проверки и обслуживания оружие передадут российским военным.

В конце мая в Авдеевке был найден схрон ВСУ с западным оружием. Тайник в подвале частного дома обнаружили инженеры-саперы во время разминирования городских районов. В нем хранились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.