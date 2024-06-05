Forbes: ВСУ нечего противопоставить российским планирующим бомбам

Ежемесячно ВКС России сбрасывают на позиции ВСУ до 3000 планирующих бомб, сообщает Forbes.

Радиус действия таких бомб позволяет российском самолетам применять, не заходя в зону действия ПВО ВСУ. Поэтому планирующие бомбы стали для "чудо-оружием", которому украинцам нечего противопоставить, отмечает издание.

Сейчас ВСУ пытаются адаптировать все оставшиеся у них самолеты советского производства для применения планирующих бомб производства США и других стран НАТО, таких как SDB, JDAM-ER и AASM. Однако если самолеты для этих целей украинцы найти могут, то с бомбами дела обстоят далеко не так хорошо.