Решение украинского лидера Владимира Зеленского перебросить в Харьковскую область президентский полк не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил российский полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с «Царьгардом».

Офицера попросили отреагировать на слова бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Политик заявил, что Запад ждет от Киева успехов на поле боя к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне.

По мнению Тимошенко, в рядах ВСУ не хватает сил для удержания уже имеющихся позиций. На этом фоне сложно говорить о контрнаступлении, отметил полковник.

«Какими силами они будут по минимуму восстанавливать положение? Если за контур атак в районе Липцев и Волчанска снят с дежурства и брошен туда так называемый президентский полк Зеленского?» — задался вопросом Тимошенко.



Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ безуспешно попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении. Он подчеркнул, что такие контратаки на рубежах ЛНР приводят к необоснованно большим потерям среди личного состава, но командование украинской армии продолжает «бросать подчиненных на амбразуры».