Российские военнослужащие не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести «малую победоносную операцию» под городом Волчанском. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, есть несколько признаков того, что украинское командование поставило перед военнослужащими такую задачу в районе города в Харьковской области, однако ее не удается осуществить.

«С начала текущего месяца по характеру действий противника, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении, можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», - пояснил Андрей Марочко.



При этом он подчеркнул, что «реальное положение дел» говорит о том, что данный замысел не был реализован.

«Наша оборонительная линия оказалась намного крепче, нежели предполагалось, а разведданные [у ВСУ] были неточными», - заявил он, отметив, что сейчас Украиной ведется корректировка боевых задач.



В конце мая британский эксперт Александр Меркурис предположил, что украинские военные попали в два «котла» в Волчанске и Часове Яре. По его мнению, у ВСУ в этих городах нет «доступной линии подкрепления и отступления, что предвещает их гибель».