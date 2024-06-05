Российские военнослужащие сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести "победоносную операцию" под городом Волчанском Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Волчанск украинскому командованию не удается осуществить свой замысел. С начала текущего месяца по характеру действий противника, задействованию сил и средств, а также информационному сопровождению операций на этом направлении, можно с большой долей вероятности говорить о том, что украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести "малую победоносную операцию" в течение трех суток. Однако реальное положение дел говорит о том, что данный замысел не был реализован, поскольку наша оборонительная линия оказалась намного крепче, нежели предполагалось, а разведданные [у ВСУ] были неточными", - сказал он со ссылкой на собственные источники.



Собеседник агентства отметил, что украинские военнослужащие отказались от своего плана и корректируют постановку боевых задач для его реализации.