Стало известно местоположение аэродрома ВСУ для беспилотников Bayraktar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют под беспилотники Bayraktar аэродром в Николаевской области. Об этом ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру»). Да не простые, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьезного типа, "Байрактары"», — отметил представитель пророссийского подполья.



Ранее стало известно об исчезновении комбата элитного батальона ударных беспилотников ВСУ с позывным Мадьяр после ударов российских военных под Харьковом. Отмечалось, что в результате атаки РФ подразделение Вооруженных сил Украины потеряло большое количество специалистов по дронам, в числе которых были инструкторы и наемники из стран НАТО.