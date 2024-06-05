Израильские военные сообщили, что ведут новые целенаправленные контртеррористические операции в лагерях беженцев Эль-Бурейдж и Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение минувших суток войска ЦАХАЛ одновременно начали целенаправленную оперативную деятельность в районах лагерей беженцев Эль-Бурейдж и Дейр-эль-Балах. Операции начались на основе разведывательной информации, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры над и под землей в этом районе, <...> с серии воздушных ударов по объектам террористов, в том числе по военным объектам, складам оружия и подземным структурам", - говорится в заявлении. "В ходе ударов было уничтожено несколько террористов ХАМАС", - продолжили в пресс-службе, отметив, что в районах этих лагерей беженцев "войска проводят действия по демонтажу террористической инфраструктуры, расположенной в нескольких километрах от границы с Израилем".



Кроме того, "ЦАХАЛ продолжает целенаправленные операции в районе Рафаха" на юге сектора Газа, добавили военные, указав, что "войска обнаружили много оружия и ликвидировали представлявших угрозу вооруженных террористов" в этом районе.

"Более того, войска ЦАХАЛа продолжают оперативную деятельность в центральной части [города] Газы", где "военнослужащие выявили террористической отряд, который был уничтожен" ударом с воздуха, продолжили в пресс-службе.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве, которая продолжается до сих пор.