Мобилизация: последние новости на сегодня 5 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 июня 2024, в материале «Рамблера».

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Погибшему в ходе СВО бойцу «Ермаку» установили памятник в курганском округе.

В Целинном округе Курганской области установлен памятный камень Ермеку Ергалееву, бойцу с позывным «Ермак», который погиб в ходе проведения специальной военной операции 3 июня 2023 года, сообщает «Ура.ру».

Во время церемонии было сказано, что Ермек был настоящим патриотом, защитником Отечества.

На мероприятии присутствовали не только члены семьи и друзья погибшего, но и представители общественных организаций, педагоги и ветераны.

Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО

Адыгейский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» уже решил 85% из 4,3 тысячи вопросов, поступивших от участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

За время работы филиала обратилось более двух тысяч человек. Оказываемая помощь носит самый разный характер – от подтверждения статуса «Ветеран боевых действий» до направления на санаторно-курортное лечение.

В Адыгее работа филиала устроена так, чтобы решался каждый вопрос, с которым обращаются ветераны и их близкие.

«Защита и эргономика»: какие новые бронесистемы создаются для российских военнослужащих

Армия России получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег», сообщает RT со ссылкой на «Ростех».

Они имеют увеличенную площадь защиты и состоят из керамических бронеплит и пакетов арамидного волокна. При этом амуниция остаётся удобной в ношении и не ограничивает подвижность бойца.

Ещё одной новинкой стал комплект боевого снаряжения «Стрелок» концерна «Калашников», включающий бронежилет «Корсет Плюс» с дополнительными модулями, которые защищают шею, плечи, пах и бёдра.