Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 июня 2024 года.

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Артиллерия сорвала ротацию ВСУ и уничтожила полевой склад с БК

Российские артиллеристы сорвали ротацию Вооруженных сил Украины и уничтожили полевой склад боеприпасов в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Бойцы с помощью беспилотного летательного аппарата засекли движение автомобиля Вооруженных сил Украины, который занимался доставкой личного состава на позицию для ротации. После этого координаты были переданы на командный пункт.

Артиллеристам удалось не только нанести точные удары из 152-миллиметрового орудия по пехоте противника, но и поразить замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ.

Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом

Минобороны России обнародовало кадры работы расчета гаубицы «Мста-Б» по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который Вооруженные силы Украины оставили без боя, сообщает РИА Новости.

Это помогло бойцам продвинуться дальше, не снижая темпа. Координаты цели пришли от разведчиков, которые с помощью беспилотников обнаружили отход противника без боя в тыл со своих укрепленных позиций на одном из участков харьковского направления.

По пехоте было принято решение нанести артиллерийский удар.

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Российские танкисты нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости.

Это произошло с закрытой огневой позиции. По данным Министерства обороны РФ, военнослужащие поразили опорный пункт противника на дальности более 8 км.

Также танкисты уничтожили группу усиления, которая подходила на опорный пункт.