В Донецке из-за активности украинских БПЛА появилась «дорога смерти», где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским, сообщает РИА Новости. Такое неофициальное название теперь носит улица Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города.

За последние пять дней ВСУ с помощью беспилотников уничтожили там четыре гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки машин со следами попаданий снарядов до сих пор стоят вдоль дороги, там же остались и обломки БПЛА, говорится в материале агентства.

Ранее двое мирных жителей получили ранения после того, как Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас на частный автомобиль. Известно, что это произошло на западе Донецка. Оба пострадавших были госпитализированы.

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Кроме того, 4 июня мэр Горловки, расположенной на севере от Донецка, Иван Приходько рассказал о двух пострадавших в результате обстрела ВСУ горожанах. По его словам, украинские военные значительно нарастили использование БПЛА в регионе.

Также три человека были травмированы в результате обстрела ВСУ двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе в Белгородской области. Удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. Одна женщина получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. Остальные пострадавшие отделались ушибами и небольшими осколочными повреждениями.