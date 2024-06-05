Расчет САУ "Акация" сорвал проведение ротации ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевой задачи сорвал проведение ротации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил полевой склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Эксперт объяснил возросшую активность ВСУ

"На одном из стратегически важных направлений разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата засекли движение автомобиля ВСУ, доставлявшего личный состав на позицию для ротации и передали координаты цели на командный пункт. После получения целеуказания, расчет самоходной гаубицы 2С3 "Акация" прибыл на закрытую огневую позицию для выполнения боевой задачи. Благодаря корректировке огня с беспилотного летательного аппарата, артиллеристам группировки войск "Запад" удалось не только нанести точные удары из 152-мм орудия по пехоте противника, находившейся на опорном пункте в лесополосе, но и поразить замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ", - рассказали в министерстве.



Там уточнили, что детонация боекомплекта была зафиксирована операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата. После завершения стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.