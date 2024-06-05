Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине

Американские власти в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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«Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине», — заявил чиновник.



Стало известно об отличающихся приоритетах США и Украины

Также Салливан сказал, что американское оружие прибывает на Украину и якобы меняет ситуацию на поле боя.