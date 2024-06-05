Украинцев с двойным гражданством не выпускают из страны

Власти Украины лишили свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются обладателями двойного гражданства, уравняв их в правовом статусе с остальными украинцами. Об этом предупредило посольство США в Киеве.

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Ранее американо-украинцы, в отличие от остальных местных мужчин, пользовались правом свободного выезда из страны при регистрации США в качестве места жительства. Однако с первого июня такая льгота была отменена.

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Обладатели двойного американо-украинского гражданства, включая тех, кто живет в США, более не могут покинуть Украину, отметили в посольстве, подчеркнув, что украинское законодательство не признает двойного гражданства.

"Двойные граждане Соединенных Штатов и Украины считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан", - говорится в заявлении.



Американские дипломаты при этом признали, что у них мало возможностей повлиять на местное законодательство.

Поэтому они призвали граждан США, у которых есть украинское гражданство или притязания на таковое, воздержаться от поездок на Украину при отсутствии желания задержаться там на неограниченное время.

Тем же, кто уже находится на Украине и не может выехать, дипломаты порекомендовали укрыться в месте пребывания и выполнять все предписания местных властей.