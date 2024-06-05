Американский беспилотник заметили над Черным морем

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk американского производства с позывным Forte12 совершает полет в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные специализированного ресурса Flightradar24.

Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk

Он был замечен в 250 километрах от Ялты. В настоящее время летательный аппарат летит в западном направлении.

4 июня этот дрон вылетел с авиабазы в Сицилии и направился в черноморский регион, при этом метка БПЛА перестала отслеживаться на Flightradar24, когда он пролетал недалеко от Крыма.

RQ-4B предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов.