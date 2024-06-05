Подполье анонсировало расширение вещания российского радио

Пророссийское подполье на Украине планирует расширить вещание российского радио на Измаил, Николаев и Одессу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

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По словам представителя одесского подполья, радиостанции будут распространять новости о работе повстанцев и ходе специальной военной операции (СВО). При этом Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция предпринимают попытки помешать работе российских СМИ.

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«Украинская полиция и нацгвардия сейчас ориентированы на выявление и задержание людей, слушающих российские СМИ и читающие российские Telegram-каналы, поэтому не забывайте переключать радиостанцию при подъездах к блокпостам», — рассказал собеседник агентства.



Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Харьковом. По словам представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в результате удара российских военных по Харьковской области было ликвидировано около 30 бойцов ВСУ, еще более 50 украинских военнослужащих получили ранения.