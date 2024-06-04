На Украине признали продвижение российских войск на трех направлениях

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на запорожском, угледарском и красноармейском направлениях. Успех российских войск признал аналитический ресурс Deep State, передает портал «Украина.Ру».

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Отмечается, что российские войска наступают в южной части Работино в Запорожской области и южнее села Победа под Марьинской. Также, судя по карте Deep State, ВС РФ вышли на окраины села Новооалександровка.

Подчеркивается, что за сутки на линии соприкосновения произошло более 80 боестолкновений. Большинство из них пришлись на красноармейское направление.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российская армия может окружить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Карловка в Донецкой народной республике. Он объяснил, что окружению ВСУ на данном участке фронта способствует «география водохранилища».