Итальянская газета IL Fatto Quotidiano заявила, что разрешение для Украины на атаки по российской территории не принесут пользы.

По мнению автора издания, подобные удары не заставят Россию отступить, но приведут к дискредитации западных политиков. Помимо этого, в газете также отметили, что ситуация на Украине становится все более опасной.

«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть», — сообщает издание.



Кроме того, автор издания считает, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни отказались от дипломатического подхода по ситуации на Украине. По его словам, вместо этого политики выбрали путь эскалации конфликта.

Ранее США разрешили Украине бить по территории России из некоторых американских систем вооружения.