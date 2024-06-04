В ФРГ оценили идею "активировать" около 900 тыс. резервистов из-за "угрозы" РФ

Союз резервистов Германии полагает, что предложение о том, чтобы взять на учет примерно 900 тыс. резервистов в ФРГ является "очковтирательством". Об этом пишет газета Die Welt.

"Если мы говорим о 900 тыс. резервистов, то это включает в себя всех резервистов, которые не были призваны", - заявил Die Welt вице-президент союза резервистов, депутат от Свободной демократической партии Германии (СвДП) Паскаль Кобер. "У Бундесвера нет ни данных об их здоровье, ни адресов", - добавил он.



Кобер предлагает сначала обратиться к "более 100 тыс. резервистов", которые являются членами союза. Этот потенциал, безусловно, можно использовать для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры в Германии или для логистической поддержки.

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В то же время глава cоюза резервистов Германии Патрик Зенсбург отметил, что резервисты также необходимы, "не в последнюю очередь для замены боевых частей на фронте". Если ФРГ подвергнется нападению и окажется в состоянии войны, по его словам, "Германии придется подумать о второй и третьей волне обороны".

"В основном это будут резервисты", - считает он.



Число резервистов, способных это сделать, вероятно, составляет лишь часть от 900 тыс. человек.

"Тот, кто делает вид, что может мобилизовать 900 тыс. резервистов с определенной целью, отвлекает внимание и отвлекает от сегодняшних потребностей в боеспособных вооруженных силах", - сказал Die Welt руководитель союза военнослужащих Бундесвера, полковник Андре Вюстнер. "Распространение идей для нашего - к сожалению, уже устаревшего - резерва, таких как оцифровка старых, не сохраняемых досье бывших военнослужащих, подлежащих служебному контролю, и требование отчета, понятны, но недостаточны и являются просто бессистемными", - констатировал он.



1 июня председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), известная своей антироссийской позицией, призвала власти ФРГ взять на учет примерно 900 тыс. резервистов в Германии из-за предполагаемой угрозы со стороны РФ. В интервью медиагруппе Funke она выступила с утверждением, что российское руководство якобы "готовит свой народ к войне и настраивает его против Запада".

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию. В январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал ошибкой отмену призыва, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки. Согласно планам немецких властей, личный состав ВС ФРГ должен увеличиться с нынешних 182 тыс. до 203 тыс. к 2031 году.