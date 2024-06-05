ВСУ разрушили жилые дома во время атаки Белгородской области

Вооруженные силы Украины сбросили с дронов три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Серьезные повреждения получили два жилых дома и одно административное здание. Никто из жителей населенного пункта, предварительно, не пострадал.

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ. <...> Разрушены кровли и потолки, выбиты окна и посечены стены. Оперативные службы работают на месте, — написал глава региона.



Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в транспортном средстве никого не было, уточнил губернатор региона.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель КамАЗа не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.