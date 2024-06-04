В ЦАХАЛ заявили о готовности начать наступление в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова начать наступление в Ливане против шиитской группировки «Хезболлах». Об это заявил начальник генштаба Герци Халеви по итогам визита на границу двух стран, передает пресс-служба ЦАХАЛ.

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«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение. (...) Мы наносим здесь удары уже восемь месяцев, и "Хезболлах" платит очень, очень высокую цену», — рассказал военный.



Халеви подчеркнул, что израильские войска «готовы перейти к наступлению на севере». По его словам, ЦАХАЛ достаточно подготовлен и обучен, чтобы вести боевые действия на данном участке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС. При этом глава государства добавил, что Израиль не откажется от проведения операции после временного прекращения огня и «не может прекратить войну».