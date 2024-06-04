Зеленский заявил о самом тяжелом для ВСУ направлении

Владимир Зеленский, который продолжает числиться как президент Украины, провел заседание с генштабом ВСУ. По итогам встречи он подчеркнул, что сейчас для украинских солдат наиболее тяжелая обстановка складывается на донецком направлении.

«Были доклады по ситуации на фронте. Больше всего боев и тяжелее всего обстановка в Донецкой области», — написал Зеленский в своем telegram-канале.



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Также он отметил напряженную ситуацию для ВСУ на харьковском направлении.

В настоящий момент наиболее активные боестолкновения на донецком направлении проходят в районе Часова Яра. Военкоры отмечали, что установление ВС РФ контроля над городом позволит российским солдатам пройти к Краматорску. Данная территория считается ключевой в Донецкой области для ВСУ.