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Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Германия не планирует отправлять немецких солдат на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

На сессии вопросов в бундестаге депутат "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен задал вопрос о том, информировали ли немецкое правительство другие страны Евросоюза о планах направить своих солдат на Украину и планирует ли ФРГ отправить своих военнослужащих в зону конфликта.

"Ответы на ваши вопросы звучат "нет" и "нет", - сказал Писториус.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку на территорию Украины немецких солдат. Также он не поддержал идею о введении над страной бесполетной зоны.

Шольц объяснил причину отказа Германии передать Украине ракеты Taurus

До этого Журнал Der Spiegel сообщал, что страны Балтии и Польша пригрозили ввести войска на Украину. По данным издания, балтийские чиновники опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на фронте. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта. Что страны Балтии и Польша говорили об отправке военных ранее — в материале "Газеты.Ru".

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