Бойцы спецназа захватили у ВСУ уникальный прибор наблюдения

Бойцы спецназа «Ахмат» захватили уникальный прибор наблюдения производства НАТО у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом RT рассказал боец спецназа с позывным Раут.

Как сообщил Раут, прибор был произведен в одной из стран НАТО и адаптирован под использование солдатами ВСУ. Подчеркивается, что устройство может использоваться как прибор ночного видения на стрелковом оружии, так и как тепловизор для наблюдения на расстоянии.

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Бойцы спецназа перехватили тепловизор, когда украинские солдаты пытались установить его для наблюдения за российскими позициями.

«Мы, естественно, этого не допустили. Приобрели этот замечательный инструмент себе», — рассказал Раут.



Ранее российские войска ликвидировали двух солдат элитного 8-го полка Сил специальных операций ВСУ. Как сообщается, подразделение участвует в военных конфликтах с 2014 года.