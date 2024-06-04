Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны в России не повлияет на сроки проведения специальной военной операции. Таким мнением в интервью с «БИЗНЕС Online» поделился журналист, эксперт по Ближнему Востоку Максим Шевченко.

По его словам, влияние на это могут оказать только внешнеполитические обстоятельства, в том числе, результаты президентских выборов в США, выборов в Европарламент, а также то, как сложится ситуация вокруг Ирана и будет ли Китай атаковать Тайвань в 2025 году. Эксперт подчеркнул, что в следующем году «многое может измениться».

«Изменить ситуацию радикально от России в настоящее время не зависит. Кроме одного: военные успехи на фронте, безусловно, повысят статус РФ и возможность вести переговоры, когда для этого настанет время. Понятно, что на переговоры лучше выходить с наступательного движения, как это делает сейчас Российская армия, а не с отступательного, как украинцы. Поэтому наступательную траекторию в военных делах нам по возможности следует сохранять», — сказал Шевченко.



В мае президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу. Президент уточнял, что Белоусов будет продолжать заниматься на новом посту экономикой, которая является его привычной сферой деятельности.

Министр обороны России Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту. С подобным призывом выступил президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он (Андрей Белоусов - прим. ТАСС) будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь - экономикой. Это очень важно», - сказал глава государства.



До этого президент Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

Россия продолжает спецоперацию, и все ее цели будут непременно достигнуты, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Белоусов отметил, что Россия действует решительно и соразмерно угрозам, которые существуют для безопасности нашей страны, передает ТАСС.

На основе опыта СВО, по его словам, происходит оптимизация боевой работы российских войск, развивается ОПК и совершенствуется система обучения военнослужащих.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что все попытки нанести стране стратегическое поражение являются бесперспективными.

Он заявил об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — подчеркнул министр.



Он отметил, что боевая работа ВС России оптимизируется на основе опыта СВО. Кроме того, в стране развивается оборонно-промышленный комплекс, улучшается система обучения военных.

«Таким образом, все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны», — заключил Белоусов.



Читать новость полностью

Специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться в 2024 году. Срок окончания СВО предсказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает РЕН ТВ.

«Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — уточнил Алаудинов.



По словам командира «Ахмата», оперативная обстановка находится под контролем российских военных. Он добавил, что решающие бои для Российской армии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут уже скоро.

Читать новость полностью

Конфликт на Украине может завершиться в рамках одного их трех базовых сценариев, предположил старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон в статье для американского журнала Foreign Policy.

По его мнению, согласно первому сценарию, российские военные берут под контроль еще несколько регионов. Запад на фоне постоянных неудач ВСУ отказывается от украинского проекта.

Затем лидеры Украины подписывают с президентом России Владимиром Путиным мирный договор. Согласно документу, часть Украины отходит РФ, часть сохраняет формальную независимость от Москвы, но входит в зону ее влияния.

В рамках второго сценария ВСУ удается отбить часть населенных пунктов, российская армия снова переходит к обороне. Стороны садятся за стол переговоров, Киев получает разрешение вступить в НАТО и ЕС с условием, что на территории страны не будут возведены базы альянса.

Третий сценарий предполагает, что конфликт зайдет в тупик и России придется смириться с потерей Украины, отметил аналитик.

По его мнению, также возможны другие варианты развития событий. Вместе с тем, констатировал эксперт, все они требуют, чтобы ВСУ провели успешное контрнаступление и усилили свои переговорные позиции.

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

В интервью изданию «Военное дело» он, в частности, заявил, что ВС РФ должны как минимум выйти на линию западной границы Винницкой и Житомирской областей. При этом, по его словам, чем дальше продвинется российская армия, тем лучше.

«Думаю, что уже в этом году, ВС РФ могут полностью освободить левобережную Украину, но не исключаю и полного разгрома ВСУ, сопровождаемого коллапсом украинской государственности, между июлем и декабрём, – предположил эксперт. – Считаю, что последний вариант был бы для нас идеален, причём чем раньше наступит коллапс Украины, тем для России лучше».



На руинах Украины, подчеркнул Ищенко, Россия должна продиктовать Западу устраивающий её вариант мира. Как пояснил он, восстанавливать украинское государство в любом виде нет никакой необходимости, это даже вредно.

«Как бы ни было сложно и накладно интегрировать территории и население в состав России, лучше один раз сделать это, чем регулярно возвращаться к необходимости проведения очередного СВО против очередного русофобского украинского режима», – резюмировал политолог.



Читать новость полностью

Президент России Владимир Путин, комментируя спецоперацию, пообещал, что в конечном итоге «все встанет на свои места». Его слова приводят РИА Новости.

В ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с жителями Донецка. Члены семьи рассказали главе государства, что им было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО.