Российский штурмовик попросил у НАТО больше оружия для ВСУ

Канал "Работайте, братья" опубликовал видеообращение бойца российского штурмового подразделения группировки "Центр" к руководителям НАТО, курирующим поставки западного оружия на Украину. От своего лица и от лица своих боевых товарищей боец попросил партнеров ВСУ увеличить поставки гранатометов. И объяснил, почему.

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"Освобождая от ВСУ населенные пункты и укрепрайоны, мы захватываем большое количество трофеев. Среди них много шведских одноразовых гранатометов AT4. Беда в том, что нам в основном достаются варианты для борьбы с бронетехникой, оснащенные кумулятивным зарядом. С бронетехникой у ВСУ дела плохи, а у нас и без шведов хватает средств для ее уничтожения. Но у AT4 есть очень удачная противобункерная модификация с тандемной боевой частью - она позволяет бороться с полевыми укреплениями, проделывать проходы в зданиях. Нам она попадалась и очень понравилась, мы ее успешно применяли", - рассказал боец.



Он попросил руководителей НАТО, ответственных за поставку оружия ВСУ, прислать побольше гранатометов AT4 в противобункерном варианте. Подойдут и американские M141 - у них схожий заряд, тоже опробованный и одобренный российскими штурмовиками.

"Конечно, у нас есть богатый выбор своих средств: РМГ, РШГ, РМО, - но зачем тратить свое, когда есть большое количество вооружения, доставшегося задаром. Опять же, люди старались: собирали, присылали, везли - надо уважить", - рассудительно продолжил боец.



Он также предупредил зрителей видео, что частая стрельба из гранатомета вызывает привыкание, и призвал их к осторожности.