Немецкий "мостовой танк" Biber уничтожен в районе Волчанска

Созданный на базе Leopard 1 "мостовой танк" Biber ("Бобер") был поражен в районе Волчанска. Здесь российские подразделения смогли вывести из строя переправы через реку Волчья. Чтобы восстановить коммуникации, ВСУ задействовали инженерную технику, в том числе натовского производства.

© Российская Газета

Наш разведывательный беспилотник обнаружил вражескую гусеничную машину, которую первоначально, когда шла подготовка к установке моста, приняли за МТУ-72. По ней был произведен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет". После чего по цели отработала артиллерия.

Разработка "Бобра" началась еще в конце 60-х годов. Собственная его масса составляет более 45000 кг. Толщина брони - 70 мм.

Длина моста позволяет технике весом до 50 000 кг преодолевать препятствия шириной до 21 м. Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 62 км/ч. Экипаж - два человека.

Ранее также сообщалось о потере ВСУ мостоукладчика на базе основного боевого танка Т-72.